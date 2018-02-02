婦聯會落實民主 雷倩︰常委會全面改選

2018-02-02

〔記者楊綿傑、吳柏緯／台北報導〕婦聯會被黨產會認定為國民黨附隨組織，婦聯會主委雷倩昨天強調，婦聯會將落實會內民主，全面改選常委會，但她絕不會參選。

雷倩︰人格遭謀殺 絕不參選常委

婦聯會內部目前鷹派及鴿派互相傾軋，雷倩也提到，部分會內人士對她的指控均非事實，「我被人格謀殺到這個程度，我還能選嗎？」她同時指出，關於對她的汙衊，將會提告捍衛權益。

婦聯會與內政部、黨產會簽署行政契約歷經一波三折，內部成員也分為拒簽行政契約、全面對抗黨產會的鷹派，以及支持簽署行政契約的鴿派。被視為鴿派的雷倩力主婦聯會轉型，卻被潘維剛等鷹派人士認為是豎白旗投降。

雷倩昨召開記者會表示，去年十二月廿四日被選為主委時，心心念念都是保護婦聯會，但卻屢遭人汙衊她主張的「不簽約，婦聯會立刻被處理」觀點，係與民進黨政府合謀，這種說法她絕對不能接受。

雷倩說，去年十二月廿五日她拜會內政部長葉俊榮，為婦聯會尋求生機，承諾召開常委會確認是否簽約，希望政府不要在隔天馬上認定為國民黨附隨組織。雷倩強調，她當時向葉俊榮保證「一定開會」，而非「一定簽約」，這是為了要越過立刻被殺頭的難關。

但後續有些常委不斷在外面說，「雷倩十二月廿二日被選任，隔三天就說要簽約，才會造成現在結果」。她當時選擇隱忍以保護婦聯會，但「士可殺不可辱」，包括潘維剛、辜嚴律師葉慶元、常委談海珠（前海基會副董事長焦仁和之妻、歌手張懸母親）等人的不實指控，對人格的侮蔑，她將會採取法律途徑，提出誹謗告訴。

對於可能挨告，潘維剛在臉書發文說，這個時間，主委不是忙著找律師對抗黨產會，而是忙著告自己的姊妹，她感到遺憾；葉慶元也在臉書反諷雷倩「先去教堂，好好懺悔比較實在」，底下搭配一張圖，上有「歡迎來告、邪不勝正」等字樣。