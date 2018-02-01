中稱助台商返鄉 我批說一套做一套

2018-02-01

〔記者鍾麗華、陳宜加、林欣漢／綜合報導〕M503航路爭議延燒，中國東方與廈門航空公司宣布停飛一七六班兩岸春節加班機，中國國台辦發言人馬曉光昨在例行記者會表示，會想方設法採取其他措施，協助台商返鄉過節。但華航已向中國民航局提出申請增加九航班，中國卻未核准，黨政人士批評，說要協助台商返鄉過節，中方是說一套、做一套，口惠而實不至。

被問到是否批准台灣航空公司申請的加班機？馬曉光則呼籲台灣政府趕快同意東航和廈航的春節加班機，「在此之後，如果仍有需要，可以考慮新增其他加班機計畫」。他指出，台灣當局將兩岸春節加班機與啟用M503毫不相干的事情掛勾，不惜以台胞台商做人質，對大陸航空公司進行報復，背離廣大遊客及千萬家庭的人道需求，十分愚蠢。

華航再申請九班加班機 中方未核准

據了解，華航第二波再申請九班加班機，包括合肥六班、上海兩班、無錫一班，中方至今尚未核准。

而根據華航、長榮訂位系統，東航、廈航取消加班機的航點，包括上海、杭州、無錫、南京、廈門、 福州、長沙、合肥等八個城市，國籍航空公司均有定期航班飛航，春節前回台部分仍有機位，收假返程則幾乎客滿。

黨政人士則批評，中國片面啟用爭議航路，不顧飛安、罔顧民眾權益，引發國安爭議在先，事後又拒絕與我方協商，採取彌補措施。對岸刻意操作，讓返鄉民眾與台商不便，然後怪罪到我方頭上，中國才是造成飛安疑慮、台商返台不便的罪魁禍首、始作俑者，卻「做賊的喊抓賊」，如此背信、霸道做法，相信台灣人民眼睛是雪亮的。

對於M503航路爭議所引發的春節航班問題，親民黨主席宋楚瑜昨天參加親民黨基隆市服務處尾牙時表示，兩岸一家親，有什麼好吵的？他呼籲蔡英文政府好好談，「把事情做好，不要讓國際看兩岸的笑話。」

宋楚瑜也說，既然兩岸共識就是讓台商好好回家，他欣賞對岸領導人習近平說過的一句話，大國要有大國的樣子，「我說大哥要有大哥的樣子，既然雙方都有共識讓他們回家，有什麼好吵的？」