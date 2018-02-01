甩慶富陰霾 海軍獵雷秀戰力

2018-02-01

罕見地出動現役三型掃、獵雷艦 配合S-70C演練爆破水雷

〔記者涂鉅旻／高雄報導〕國防部昨在高雄海軍左營基地外海進行「春節加強戰備演訓」，值得注意的是，我國去年因慶富案，導致新一代獵雷艦籌獲進度受阻，海軍昨天罕見地出動現役三型掃、獵雷艦，配合S-70C直升機空中觀雷，充分展現反水雷戰力。海軍副司令陳子鳳表示，海軍會做相關演訓，就是為讓國人安心。

雖慶富造船去年深陷醜聞，導致海軍六艘新型獵雷艦籌獲進度受阻，但海軍仍有九艘現役掃、獵雷艦艇，分別為三艘美製永陽級掃雷艦、四艘德製永豐級獵雷艦、二艘美製永靖級獵雷艦。海軍昨除安排永陽、永豐、永靖三型掃、獵雷艦參與操演，亦派出康定級巡防艦武昌艦擔任旗艦，另有合群登陸艇、光六飛彈快艇、M96快艇等，搭配S-70C直升機執行空中觀雷任務，模擬左營軍港遭敵方佈雷封鎖，高層指示永靖級獵雷艦擔任「嚮導艦」，導引武昌艦通過雷區，迴避潛在威脅。

在反水雷作戰之前，海軍合群登陸艇先部署三枚萬象二號沉底雷，接著由海軍掃、獵雷艦編隊進行機械掃雷。永靖級獵雷艦偵測水雷後，施放AN/SLQ-48獵雷載具，進行水中除雷作業，亦安排海軍官兵搭乘膠舟，潛入水下作業，成功引爆水雷。

永陽級掃雷艦艦長周自強表示，我國四面環海，民生、工業與戰備物資大多來自海上，因此，海上交通線的安全，左右國家命脈。而在當前險峻局勢下，水雷反制是用於突破封鎖、暢通航運，不僅是延續國家抗敵意識、獲取勝利的必要手段，也是我國防衛作戰不可或缺的一環。