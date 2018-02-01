高階公務員 調薪4.15％

2018-02-01

〔記者李欣芳／台北報導〕軍公教調薪三％預算前天經立法院臨時會三讀通過，為鼓勵優秀現職高階公務人員久任，十二到十四職等的資深高階公務員，包括十四職等的常務次長在內，其八百俸點的「本俸」調薪幅度達七％，高於其他公務員調薪三％。人事行政總處表示，這些高階公務員的主管加給只調高一．八％，專業加給調高三％，因此其整體薪資合計來看，平均調幅約四．一五％。

人事總處表示，這是參考民國八十六年及八十七年軍公教員工待遇調整的前例，使公務員現職最高與最低階人員職務待遇的差距由目前的四．九五倍增至五倍。