再度對決 李進勇張麗善打延長賽

2018-02-01

記者林國賢／特稿

下屆雲林縣長選舉，確定重演民進黨李進勇、國民黨張麗善對決戲碼，儘管目前雲林縣政治版圖綠大於藍，但差距不到十％，將是激烈戰區，「團結」將成為選戰勝負主要關鍵因素，誰能成功整合黨內不同聲音，就能在選戰中佔優勢。

本屆縣長選舉，李進勇拿下廿三萬二千九百票，張麗善獲得十七萬五千八百六十二票，在太陽花運動外溢效果及馬英九效應影響下，投票率高達七十四．○九％，其中「返鄉投票」更佔全縣平均十七％，導致張麗善「高票落選」。政壇人士分析，下屆投票率可能回歸正常六成五左右。

縣長李進勇擁有連任優勢，但也有執政包袱，雖在「現任優先」機制下爭取連任，但本屆攜手打下雲林江山的前縣長蘇治芬多次在臉書、通訊軟體發文，表達「將會遠之」，如何讓這部份傷害降至最低，是李進勇連任最大挑戰。

國民黨方面，原本有意挑戰縣長寶座的水利會長林文瑞，上月突然宣佈請辭雲林縣黨部主委，同時宣稱從未表態參選縣長，雖讓提名作業單純，但如何整合林文瑞支持者反彈，同時拉回這幾年已被綠營吸收的支持者，找回支持者信心，同樣考驗張麗善智慧。

下屆縣長選舉沒有太陽花與馬英九效應，加上民進黨中央執政，大環境將回歸地方選戰模式，組織、個人特質與政見方面，李、張各有優勢與逆境，預估選戰仍呈現五五波態勢，未到最後關頭，「人人有希望，個個沒把握」。