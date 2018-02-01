劉櫂豪五度叩關 饒慶鈴力守藍天

2018-02-01

記者黃明堂／特稿

下屆台東縣長選舉，民進黨早提名現任立委劉櫂豪，昨天國民黨提名現任議長饒慶鈴，藍綠對決態勢成形。劉挾從政十餘年人脈，第五度叩關縣長寶座的實力可觀，饒慶鈴勤走基層，在泛藍團結的情況下，力求守住藍天。

台東縣長期由國民黨執政，從縣到鄉鎮市、村里，也幾乎都是國民黨天下，但藍營板塊也因各方勢力競逐，不斷出現分裂鬆動，以致被民進黨奪走僅有一席的立委。

劉櫂豪曾任法官、副縣長，十多年前第一次選舉就參選縣長，爾後四戰皆敗，但過程中兩度當選立委，除了在台北問政，也積極在地方奔走，以直接接觸選民的方式，建立了廣闊人脈，回顧劉的縣長戰史，可以說愈挫愈勇，基礎日益紮實。

縣議長饒慶鈴的父親饒穎奇曾叱吒政壇數十年，饒慶鈴十二年前當選縣議員即擔任副議長，次屆扶正，從政風格親民隨和，在基層的交遊也相當廣闊。

目前劉、饒選情各有所長，也各有隱憂。劉櫂豪普遍被認為，下屆是五度參選縣長最有希望當選的一次，但占三分之一票源的原住民，是民進黨最難突破的一塊，另外，民進黨執政多項改革政策對他是加分或減分，也難論定。

饒慶鈴在國民黨陣營中勝出，最寄望的就是泛藍大團結，守住藍天，但去年到今年經歷國民黨縣黨部主委選舉及縣長黨內初選，同黨競爭難免產生裂痕，加上過去的山頭，目前還未達到大團結氣氛，如何凝聚，還得靠她未來幾個月的智慧。