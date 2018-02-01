國民黨整軍備戰 民進黨尚待整合

2018-02-01

記者游明金／特稿

國民黨確定由羅東鎮長林姿妙征戰下屆宜蘭縣長，希望「綠地變藍天」，就目前選情確實可為，只是戰火未起，檢驗尚未開始；民進黨由誰參戰仍陷紛擾，黨內整合是最大的問題；退出國民黨、以無黨參選的前副縣長林信華，則希望打破藍綠，力求突圍。

六十六歲的林姿妙，丈夫是前省議員林明正，廿四年前林明正病逝，林姿妙投入政壇，曾連任三屆縣議員，轉戰羅東鎮長終止綠色執政；林姿妙是傳統政治人物，佈局縣長選舉已久，勤於「走攤」善做關係，身影無所不在，宜蘭選民很買帳，目前民調大幅領先。

只是，林姿妙除年紀問題，也被質疑欠缺政策論述與行政能力，缺乏擔任縣長格局，且背後牽扯的政治勢力，日後勢必得攤開檢驗；綠營認為，選戰未真正開打，一旦短兵相接，鹿死誰手未可知。

國民黨整兵備戰，民進黨仍紛紛擾擾，黨中央希望「回到原點」，重新思考提名方式。立委陳歐珀堅持不退，但陳似乎得不到「關愛」眼神；代理縣長陳金德希望以「徵召」參選，工程會主委吳澤成也在「點名」之列，迄今「共主」難產。

民進黨不只縣長，鄉鎮市長、縣議員提名也搞得分崩離析，完全以利益盤算，「團結」成了綠營不可能任務，若是未能有效整合，戰力無法發揮，這是最大危機。

國民黨宜縣黨部前主委、曾任副縣長的林信華，退黨後與第三勢力組成策略聯盟，透過臉書及網路平台號召青年人，集結成一股勢力，希望在藍、綠之外開拓新的道路，能否被選民接受仍待考驗。