國民黨通過5縣市長提名 澎湖暫緩

2018-02-01

宜蘭林姿妙 雲林張麗善 台東饒慶鈴 竹市許明財 花蓮徐榛蔚

〔記者施曉光、林欣漢／綜合報導〕國民黨中常會昨日通過縣市長選舉第二梯提名名單，分別為雲林縣提名不分區立委張麗善、宜蘭縣提名羅東鎮長林姿妙、台東縣提名台東縣議長饒慶鈴、新竹市提名前新竹市長許明財、花蓮縣提名不分區立委徐榛蔚。

澎湖仍會提名賴峰偉

原本國民黨打算昨日一併通過澎湖縣提名前任縣長賴峰偉，但由於中央提名審核委員會中有委員認為澎湖縣黨部主委未到場說明，要求相關資料齊備後再於下週三開會討論，因此暫緩處理。國民黨發言人黃健豪指出，黨中央原則上仍會提名賴峰偉，只是希望正式提名之前，地方黨部先行拜會地方人士以利整合，如果順利就會提報下週三中常會通過。

對於爭取提名的前澎湖縣黨部主委鄭清發日前質疑黨內民調未將他納入，黨內人士指出，內部民調曾有兩次納入鄭清發調查，但明顯落後其他可能人選，而且提名依據除了民調數據，還有參考個人對黨貢獻以及過去從政績效，綜合各項結果才會由賴峰偉出線。

國民黨昨天上午先召開提名審核委員會，由副主席曾永權主持並做成上述提名結論，再提報下午中常會通過。

據黃健豪轉述，曾永權表示，相信許明財能夠以創新方式，在艱難的新竹市重新贏得勝選；雲林縣方面，由於現任縣長李進勇沒有特別的政績，張麗善只要努力，有勝選機會。

曾永權並指出，林姿妙在羅東鎮長任內讓羅東鎮財政從負債四億多元，轉為如今盈餘五億多，雖宜蘭縣長期綠大於藍，但有農舍風波與爭議，國民黨有機會贏得勝選；至於台東縣部分，希望能全面整合議員與鄉鎮長選舉，只要團結就一定能贏。

基隆市長人選仍難產

至於出現民調烏龍的基隆市長初選，前移民署長謝立功昨天認為「協調不失為一個好方法」；但基隆市議長宋瑋莉則表示，「沒有什麼好協調的，一切遵照當初黨的機制」，雙方仍有歧見，人選持續難產。