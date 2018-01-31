基隆初選爭議 宋瑋莉否認交換說

2018-01-31

〔記者俞肇福、林欣漢、施曉光／綜合報導〕國民黨基隆市長黨內初選民調搞烏龍，昨天傳出「議長交換談不攏，謝上宋下還在喬」，議長宋瑋莉昨天強烈否認有「交換說」、「條件說」。宋瑋莉昨天邀集黨籍市議員「便當會」，黨籍議員認為這件事情對國民黨、對市長選舉重大傷害，甚至波及議員選舉，要求黨中央快刀斬亂麻，盡快協調候選人出征。

吳敦義︰沒有人要官位

對於傳出協調過程有交換條件之說，國民黨主席吳敦義昨受訪時表示，「沒有人要官位，那是不可能的事情。」黨中央已經向謝、宋兩人說明，爭議起因於民調公司誤植數據，最後誰會出線，他也不知道，正由組發會與兩人協調。

宋瑋莉昨向黨籍議員說明基隆市長黨內初選民調結果的轉折，黨中央出面達成「成功不必在我」、「協調決定人選」的共識。

議員張芳麗說，如果她是宋瑋莉，初選贏了就贏了，幹嘛要協調，選到底；大家都在基隆服務二、三十年，謝立功來這邊跑一跑，就要選市長，憑什麼！

張芳麗否認有「宋瑋莉選市長、她去選議長」的情事；她說，沒有一位議員敢保證自己年底選得上，都要戰戰兢兢請託，要選上議員才能談選議長，講她跟宋瑋莉交換條件才退選，都是沒有的事。

宋瑋莉說，目前傳聞都是空穴來風、虛構的故事，對於國民黨的形象或個人名譽都造成重大傷害。

前移民署長謝立功表示，他不相信「交換說」、「條件說」，這一切都是外界臆測，他跟議長兩人民調差距不大，彼此各有自身優點，大家都有共識要合作團結，藍軍才有機會勝選。黨中央希望大家沉澱思考，近期內邀集他與議長一同協調，時間應該不會太久。

國民黨基隆市長黨內初選結果，日前出現戲劇性翻盤，原以些微差距勝出的謝立功，最後反而以些微差距落敗，改由宋瑋莉勝出。