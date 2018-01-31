檢察官票選總長 前五名出爐

2018-01-31

王添盛最高票 其次依序是江惠民、張斗輝、朱兆民、蔡碧玉

〔記者楊國文／台北報導〕檢察總長顏大和將在今年五月任滿卸任，檢察官協會日前針對全國一千三百多位檢察官舉辦票選檢察總長活動，昨在最高檢察署開票，結果高檢署檢察長王添盛獲得最高票，第二高票是台中高分檢檢察長江惠民，第三是法務部常務次長張斗輝，新北地檢署檢察長朱兆民、司法官學院院長蔡碧玉也列入「五人推薦名單」，這份名單將送法務部長轉呈總統蔡英文，做為提名檢察總長參考。

作風向來低調的王添盛獲得檢察官票選最高票，他昨僅表示「謝謝大家」。據悉，王獲得的票數超出其他四位甚多，不過得票前五名者，均獲得廿％以上檢察官支持。

檢協會指出，此次提供蔡總統參考的五人名單，不以得票數高低排列，而以姓氏筆劃排列，票選活動也獲檢改團體支持，加上有八百多張有效票，極具代表性。除得票數最高的五人外，台北地檢署檢察長邢泰釗、調查局長蔡清祥、法務部政務次長陳明堂等人都被視為檢察總長的適任人選之一。

身兼檢協會理事長的檢察總長顏大和表示，「檢察總長上任前，檢協會都會做問卷調查，但規模都不如今年辦得比較公開、透明、公正，依往例，票選檢察總長人選將提供給法務部長和總統參考」。顏認為，雖然名單對長官無拘束作用，但代表檢察民主化的實踐。

檢協會至今已辦過三次檢察總長票選活動，先前名列前茅的陳聰明、黃世銘和顏大和都擔任檢察總長。

檢協會此次擬推薦的檢察總長票選人選，其資格為司法官班廿六期以前的現職檢察官，且曾任或現任法務部（政務、常務）次長、主任秘書、一、二審檢察長、最高法院檢察署主任檢察官、司法官學院院長、廉政署署長、行政執行署署長等領導職務者為原則，但檢察官亦得自行填選其他合適候選人，每人可票選五位人選。