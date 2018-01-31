李凈瑜赴中探監 搭機遭拒

2018-01-31

〔記者姚介修、鍾麗華、彭琬馨／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲遭中國判刑，李妻李凈瑜昨原計畫前往中國探監，卻遭廈航婉拒登機。李凈瑜表示，探監是一個文明國家最基礎的表徵，她知道可能無法探監，但還是要展現政治犯家屬的態度。

陸委會表示，依陸方的法律規定及湖南赤山監獄寄送的家屬通知書，都保障家屬有合法探視權利。對於陸方未能讓李凈瑜順利登機赴陸進行人道探視，政府深感遺憾。

李明哲救援大隊昨也發出聲明，譴責中國政府左手發出監獄告知書，右手卻拒絕李凈瑜登機，顯示中國政府自我矛盾、毫無理性原則。台權會秘書長邱伊翎受訪表示，將按規劃於二月初前往聯合國強迫失蹤工作小組報告李明哲案，屆時李凈瑜也將一同出席。

李凈瑜昨上午前往桃園國際機場，在報到時廈門航空得到總公司的通知，告知李凈瑜因長沙邊防不同意核發入境許可，不得讓其登機，雖然她拿著「赤山監獄探監通知書」，廈門航空人員也再聯絡長沙打電話進行確認，到最後長沙還是回覆不予批准，希望她能取得正式有關防印章文件再行申請。

李凈瑜表示，前天傍晚聯絡湖南的獄政管理局，他們說「只要你能入境中國，就會讓你探視李明哲」，所以她在前天深夜訂到機票，就決定先試試，只要李明哲還在中國一天，她就會繼續試。

海基會則指出，前晚獲悉李凈瑜將搭機赴陸探視李明哲，第一時間循兩岸兩會聯繫機制通報陸方海協會，並積極聯繫當地台商協會協助，不料廈航仍拒絕李凈瑜登機，海基會深感遺憾，呼籲陸方應儘速核發赴陸證件。