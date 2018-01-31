美國防部：維持軍售 反對任何對台脅迫

2018-01-31

副助理部長談台灣在印太地區的角色

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十九日報導〕美國國防部負責戰略與軍力發展的副助理部長柯伯吉今天說，美國的國家安全戰略報告明確表示，美國信守基於三公報和台灣關係法的政策，會維持美國傳統的軍售政策，反對任何對台灣人民的脅迫或脅迫意圖，維持美國有助於避免那種狀況的能力。

柯伯吉在外籍記者中心說明美國國防部日前發表的國防戰略報告。媒體詢問這份報告並沒有提及台灣，但台灣在印太地區是否有可扮演的角色時，柯伯吉做了上述回答。

中俄擴武 企圖削弱美協防盟邦能力

對於美國是否考慮在印太地區組織多邊安全機制，柯伯吉說，在最新發表的戰略報告中，美國明確表示會在合作計畫方面擴大區域諮商機制，報告中是有願景要調整以往美國於印太偏重雙邊關係的同盟，要變得更有彈性，涵蓋更多的連網，整個概念就是要調整美國的盟邦與夥伴關係以適應現今挑戰。

他說，美國當然信守對傳統盟邦的承諾，但也有興趣與共享美國願景的新國家或區域共建一個自由公開的秩序。至於美國是否會在印太地區發展成類似北約的組織，他不願再進一步說明。

柯伯吉說，這份報告是依據有原則的現實主義去定義美國面臨的問題，承認中俄是美國的競爭敵手，不是要尋求與中俄衝突，而是藉此避免衝突。中俄明確發展針對美國的軍事能力和作戰準則要削弱美國防禦盟邦及夥伴的能力，美國相信要以實力達成和平。

對於中俄兩國認為報告有針對性，柯伯吉說，報告是防禦為主，在戰略上並沒有侵略性，美國只是要維護既有的政治利益。至於中國外交部批報告是冷戰思維，他說，這份報告完全沒有冷戰戰略的成分，中國沒有理由要懼怕。

他指出，報告說美國要致力維護一個自由開放的印太，維繫二戰後與盟邦和夥伴在太平洋地區建立的國際秩序，這是未來美國軍力投資的重點。中國過去幾十年來專注於發展能阻絕或介入美國投射軍力的能力，美國必須要改變自己的防衛態勢以維持一個自由開放的秩序，如果中國願繼續遵守，比如在南海與東海的自由航行權，未來會是一個沒有脅迫的和平願景。