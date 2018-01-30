反制中國監控 美擬將5G國有化

2018-01-30

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據美國科技網站Axios取得機密的幻燈片和備忘錄，為了反制中國竊聽美國的電話，總統川普的國安團隊正討論可能選項，包括由政府自建速度更快的5G行動網路；最近這些幻燈片和備忘錄，將交給川普政府其他部門的高級官員評估。

川普國安團隊 研議自建速度更快的5G行動網路

川普政府一名高級官員已證實這項報導，表示將5G網路國有化這個選項，目前只是在政府內部較低層級討論，提交給川普本人考量，還需六至八個月時間；但會出現這個選項，代表川普政府的官員視中國為美國網路和經濟安全之威脅。

川普在北韓議題和限制中國取得美國戰略產業方面，展現比前總統歐巴馬更強硬的立場。本月稍早，美國通訊業者AT&T被迫取消販售華為手機的計畫，因為有部分美國國會議員遊說聯邦監管機構，不得放行這筆交易。

上述機密文件指出，美國在三年內應建立一個集中化、全國性的5G網路。至於要如何建造、經費要從哪裡來等問題，未來六至八個月，川普政府內部將會進行激烈討論。

上述機密文件提出兩種方案：第一種由美國政府出錢，建立國有的單一網路；第二種則由無線網路營運商建立5G網路，彼此競爭。

該名高級官員指出：「我們想要建立一個網路，讓中國無法竊聽電話。我們必須確保，我們的網路不讓壞蛋侵入。我們也希望確保中國不會占據所有市場，迫使非5G網路失去市場。」