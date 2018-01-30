東亞千里眼》長程預警雷達 我爭取絕對主控權

2018-01-30

記者羅添斌／特稿

經過半年多的討論及協商之後，台美雙方已在日前簽署「偵蒐雷達計畫後續維持二階段」案，對於偵蒐距離可達中國內陸的長程預警雷達，繼續委由美方執行運作與維持的重任，但代價也很高，只是對於能否爭取到美方同意移轉關鍵技術，讓台灣由目前的基本維修能量，升級為擁有廠級維修能量？相關人士欲言又止，顯示其中還有許多難言之隱。

長程預警雷達系統的有效偵蒐距離為三千公里，最大偵蒐距離為五千公里，其偵蒐距離之遠，某種程度而言，已超出我國在戰備上的需要，事實上就是要由我國擔任美國在東亞戰略前線的千里眼角色，希望在第一時間就掌握中國發射洲際、長程彈道飛彈的動態。

一套長程預警雷達系統，光是系統的設置，金額就高達台幣四百億元，五年期程的後續維持案金額，也要達到台幣一一○億元，花費高到令人咋舌，如果系統從操作、情資運用，到基本維修以及廠級維修能量，都能完全由台灣掌握，這種代價還勉強可以接受。

但事實並非如此，尤其是系統的運作及維修，還是由美方主導，對於我國爭取要獲得長程預警雷達系統的廠級維修能量，美方雖已同意釋出部分項目，但仍非完整的廠級維修能量。

中國至今不願放棄對台用武的可能性，國際上又處處打壓台灣生存空間，台灣在國際政治、軍事防禦上，仰賴美國支持、協助的地方有很多，台灣有求於美國，因此在軍購案上，時常要承受難以對外明言的難處，這就是國際政治上的現實，很難用單純的軍事成本概念來說明，但軍方仍應繼續與美方溝通，在可能的空間內，爭取到台灣最大利益。