金額110億 台美簽署長程預警雷達新約

2018-01-30

空軍已獲得美方技轉維修部分組件

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方高層官員昨天透露，台美雙方已經在日前簽署「偵蒐雷達計畫後續維持二階段」案合約，我國委由美方繼續執行長程預警雷達的運作維持任務，期程為二○一八年元旦起至二○二二年六月底止，金額達到台幣一一○億四七一四萬元。

續爭取完整廠級維修能量

至於已簽署的第二階段維持案，美方是否已同意釋出廠級維修能量給台灣？軍方指出，第二階段維持費是美軍依我空軍需求工項完成發價書編定，為撙節後續維持費用，空軍已向美軍爭取並完成部分組件廠級維修能量的技術轉移，也持續透過工業互惠合作管道，向美爭取能量開放輸出，以縮短器材修復時效，撙節國防預算。

設立在台灣北部山區的長程預警雷達系統，軍方內部稱為「偵蒐雷達」，最大偵蒐距離可達五千公里，偵蒐範圍深達中國大陸內陸，能有效、即時掌握中國彈道飛彈的動態，在彈道飛彈發射後不久，就可偵測並且鎖定、追蹤，判斷其飛行路徑與落點。

軍方評估，一旦中國有意對台動武，長程預警雷達等重要軍事據點，必將成為首波攻擊目標，希望藉此摧毀我國甚至美方的戰略偵蒐耳目，軍方為此已針對長程預警雷達的防禦作為，佈下重重防護網。

這套雷達系統採購金額達四百億元台幣，後續委由美方執行運作維持金額同樣嚇人，第一階段（二○一二年五月至二○一七年五月）的五年，費用達到一一○億七四一三萬元。

軍方官員指出，第一階段的後續維持案在去年五月屆滿之前，台美展開多次協商，由於我方僅具有基本維修能量，美方不願釋出廠級維修能量給台灣，因此去年協商時，我方曾向美方爭取由台灣自己執行廠級維修工作，但美方擔心核心技術外流而未同意，雙方多次討論，第二階段維持案的簽署也因此受到延誤。

官員說，為保持長程預警雷達運作順暢無虞，我國軍方在去年七月已先與美方簽下為期一年的「過渡約」，並言明台美雙方若對第二階段維持案達成共識並進行簽署，那麼之前簽署的「過渡約」就可隨時喊停。

官員表示，經過多次協商，台美日前已對第二階段五年的維持案達共識，由我駐美軍事代表團與美國在台協會完成簽署，第二階段的期程，接續「過渡約」已執行的半年，由今年元旦起，至二○二二年六月底止，第二階段維持案的金額為一一○億四七一四萬元。