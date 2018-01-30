民調公信力 藍選將打問號

2018-01-30

〔記者林良昇、陳心瑜／綜合報導〕國民黨基隆市黨內初選民調出包爆發爭議，連帶影響黨中央規劃採全民調初選的機制，在尚未完成提名的縣市起波瀾，國民黨主席吳敦義則堅持，基市黨部發生的民調爭議與民調可靠性無關，不影響黨內其他縣市初選機制。

江啟臣：說不擔心是騙人的

不過，基隆民調的出包，已連帶影響其他縣市參選人對初選民調公信力的疑慮，角逐黨內台中市長提名的國民黨立委江啟臣昨表示，「說不擔心民調公正性是騙人的」，希望基隆的事件只是個案，不要發生系統性的錯誤。黨中央應審慎處理基隆的個案，不要讓錯誤再發生，否則傷害的不只是參選人個人，可能影響到黨的形象，必須徹底檢討，立即改進。

盧秀燕：盼事件能水落石出

另名參選人、國民黨立委盧秀燕則說，基隆的事件讓她的支持者產生疑慮，黨中央要處理外界觀感，讓社會大眾對國民黨初選的全民調、改革更有信心，希望事件能水落石出，以昭公信、減少衝擊。

已獲縣黨部薦請參選雲林縣長的國民黨立委張麗善也認為，基隆事件造成外界對全民調有疑慮，未來民調公司要公布結果應該審慎，不能再出樓子，否則會讓國民黨形象受創。

宣布參選新北市長的前台北縣長周錫瑋則表達反對全民調的立場，他向吳敦義喊話說，黨主席必須扛下選舉成敗責任，應該了解各參選者的背景與經驗，而不是只靠可能被操縱的「統計學」全民調，就輕率決定候選人。

吳敦義重申不影響初選機制

吳敦義受訪重申，基隆市民調爭議不會影響其他縣市，是民調公司把欄位弄錯，黨部同仁缺乏高度敏感性，未檢查出欄位寫錯所致，但與民調的可靠性無關。

國民黨文傳會主委李明賢也說，出差錯的全方位民調公司已出面清楚說明並道歉，其爭議點完全是因為民調公司將欄位誤植，民調過程的數據及公正性完全沒問題，可受社會檢驗。