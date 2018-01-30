未戰先內傷 國民黨重創

2018-01-30

記者俞肇福／特稿

國民黨基隆市長黨內初選的民調作業擺烏龍，前天上午宣布謝立功勝出，下午變成宋瑋莉出線，不論最後由誰參選，外界已衍生「到底真相為何？究竟誰才是最強人選」的疑慮；在參選正當性受到質疑下，謝、宋兩人都注定「未選先傷」；兩人昨協調「成功不必在我」，隱約也透露雙方都「騎虎難下」的窘況。民調作業出包，已重創國民黨在基隆市的選情。

民調出現翻盤爭議，不論兩人最後是誰參選，選民心中都會疑慮「民調有沒有鬼呢？」在選民心中，很可能已對國民黨的人選先打了問號，未來光是闢謠消毒都有理說不清了，如何還有餘力對抗民進黨的現任市長林右昌？

這場烏龍鬧劇，連日來也激發謝、宋雙方支持者的對立、在臉書開戰，造成基隆的藍營支持者裂痕，有人批評謝立功，指宋瑋莉早上輸你不到一個百分點，議長很有風度祝賀你，牽起你的手高喊團結拚勝選，結果下午翻盤，你卻要查驗光碟、重做民調，一點民主風度都沒有。謝立功的支持者反擊，這個民調能信嗎？民調公司怎麼會突然發現問題？還攻擊宋瑋莉就算被提名，也不一定能贏得選舉。

林右昌本屆選舉以十萬一千餘票勝選，國民黨謝立功獲得五萬兩千多票、無黨籍黃景泰拿到三萬餘票，換言之，在泛藍大團結的情況下，能否拚贏林右昌都還是未定之天，市長選舉尚未開戰，國民黨在戰前卻先添內亂，宋、謝兩人誰選都要背負「正當性」的包袱，兩人目前的共識是「成功不必在我」，這句話已流露深意。