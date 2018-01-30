民調出包》宋、謝協調一人參選

2018-01-30

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長黨內初選的民調作業出包，黨副秘書長杜建德昨邀集擬參選的市議長宋瑋莉、前移民署長謝立功協調，三人會後共同召開記者會。杜建德表示，宋、謝兩人都有共識「成功不必在我」，國民黨基隆市長候選人由兩人協調一人參選，預計農曆年前會有結果。

值得觀察的是，宋瑋莉前天下午民調翻盤「逆轉勝」後，媒體都聯絡不上她，政界傳聞指她不想選市長，不太想面對「反敗為勝」的意外局面，因宋瑋莉覺得，她在前天上午民調公布的第一時間就已經祝福謝立功，雙方差距在誤差範圍內，如果不到半天就換人，謝立功心裡一定不服，也沒人相信民調錯了，為了黨的和諧，她不想代表國民黨出征。

不過，宋瑋莉昨否認相關傳聞，她強調，民調誤植造成結果翻盤，對她和謝立功就像洗了三溫暖，廿八日下午並未神隱，實在是不知道該如何回答記者問題。

宋瑋莉說，她希望用協調方式決定人選，預計農曆年前會有結果，她的心情就像掉到谷底後又跳上來。記者追問她，何種情況下會選擇禮讓謝立功或當仁不讓？她回應說，「這個就先不說好嗎？謝謝。」

藍營基隆市長民調作業出包，損及國民黨形象，杜建德昨天趕往基隆市處理善後，他與民調公司出面道歉；杜建德說，這純屬民調公司內部作業出包，國民黨向全方位公司求償並譴責，黨中央會盡速查驗民調光碟釐清真相。