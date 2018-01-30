民調出包 贏家變輸家》謝立功：操作數字的人才可怕

2018-01-30

〔記者俞肇福／基隆報導〕面對國民黨基隆市長初選的民調結果翻轉，「從贏家變輸家」的前移民署長謝立功昨天表示，馬克吐溫說過「數字不可怕，操作數字的人才可怕」，他認為市黨部應該負責，爭議應由中央黨部專案處理，攤在陽光下接受公平檢視，否則國民黨的聲譽將受影響，黨內各縣市參選人也會質疑全民調的公正性。

謝立功表示，程序正義是最重要的一環，理應是最公正的第三方卻在程序上出現不該出現的瑕疵，造成實質的不公不義，民調公司出錯固然不應該，但基隆市黨部難道沒責任嗎？民調爭議應交由中央黨部專案處理，將三家民調公司的錄音檔調出後逐一審查。

他並說，根據他的觀察員反映，民調執行時疑似出現引導式的訪問，訪員在受訪者還沒確定答案前就引導支持特定參選人，他的觀察員曾當場提出異議，但後續似乎也未將有爭議的電訪剔除，許多支持者都為他抱不平，懷疑民調不公。對於民調是否受到操作，他不願多揣測，只希望黨中央盡快把這次烏龍民調的真相攤在陽光下。

謝立功說，民調勝負差距在三％以內有協調的機制，他不排除任何可能，只要是公平公正公開，協調或重做民調他都不反對。

媒體追問謝立功，如果未被提名，是否會參選到底？他表示，希望國民黨給個公道，要看這個公道給得滿不滿意，後續的決定等未來再說，因為重新檢視錄音檔需要時間。