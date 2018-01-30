小英週四與蘇系立委餐敘

2018-01-30

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長蘇貞昌到底會不會代表民進黨出馬角逐下屆新北市長，引發熱議。兼任民進黨主席的蔡英文總統將於二月一日邀請黨內蘇系立委餐敘，預期將觸及新北市選情議題，雖蘇貞昌不出席，但蘇系立委一致決定，將向蔡總統推薦爭取提名的蘇系立委吳秉叡。

蘇貞昌不出席 蘇系將推薦吳秉叡

不過，一名蘇系成員坦言，若到了黨內徵召期限，吳秉叡民調還很低迷，要換成「其他方案」，黨中央至少也要說清楚其他方案是什麼。

目前檯面有意爭取新北市長提名的人選，包括立委吳秉叡、羅致政、台北市副市長陳景峻等人，雖蘇貞昌參選傳聞「不脛而走」，蘇系立委仍口徑一致，表明支持吳秉叡。

蔡總統去年底就分別邀黨內各派系餐敘，卻獨漏蘇系，吳秉叡受訪表示，此次餐敘是總統方面來邀約，「我們要聽蔡總統他們要說什麼，我沒有特別要說什麼」，就是彼此溝通意見。

民進黨立委呂孫綾表示，若談到選舉，她會向蔡總統推薦吳秉叡是個很好的人選，吳在新北市深耕廿年，過去在台北縣政府擔任機要秘書，也在立法院的黨團當過幹事長，歷練非常完整，民進黨必須彌補新北市過去十二年來，由國民黨執政所導致建設停滯的狀況。

立委張宏陸表示，民進黨在新北市採徵召，一定是要以民調為依據，現在已表態的人選中，吳秉叡民調最高，希望給吳一個機會，讓吳秉叡去拚，不能人家沒拚，就說人家不行。

一名蘇系立委也不滿地說，目前戰略很清楚，就是新北市要贏，若戰術要調整，應該要先溝通，而不是「前面一直衝」，若吳秉叡真的不行，黨中央至少要給一個說法，大家可以關起門來講。