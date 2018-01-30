國民黨拉高政黨對決 市長議員綁一起

2018-01-30

〔記者施曉光／台北報導〕年底選舉為了搶攻統治人口數近七成，佔每年中央統籌分配稅款大餅六成五比例的「六都」地盤，國民黨將一律規定直轄市長及市議員參選人採取聯合競選模式打選戰，無論文宣、看板或組織動員造勢活動，所有議員參選人都必須配合黨部要求與市長參選人互綁，採取相同的選戰步調與口徑。

至於其他十六個縣市，國民黨則基於地方政治生態屬性的不同，採因地制宜策略。

黨內人士指出，尤其在非都會型的選區，考量會有黨籍人士以無黨籍身分登記參選，不宜強硬要求議員與縣市長參選人聯合競選。

黨內人士表示，這次選舉黨中央一改過去作法，特別針對「六都」量身訂定直轄市議員選舉提名辦法，並以現任優先為原則，現任議員免經初選門檻即獲提名，同時基於「六都」選舉型態基本上偏向「政黨對決模式」，因此強制要求議員與市長參選人聯合競選。

據了解，鑑於四年前的九合一選舉，國民黨在應選十一席的桃園市「桃園區」議員選舉，提名七席候選人全部當選，但當時的市長候選人吳志揚卻在該選區大輸對手鄭文燦，藍營事後檢討市長敗選原因，就是沒有採取聯合競選，因此決定今年「六都」選舉要求議員與市長參選人要綁在一起。

採共同文宣、看板 整合力量

黨內人士指出，「六都」聯合競選模式除市長與議員要有共同文宣、共同看板，組織運作如各議員責任區內舉辦村里黨員會報、聚會活動，或選舉造勢場子，議員參選人必須與市長參選人同步合辦，一方面節省資源經費，同時把力量整合在一起。

黨內人士透露，透過現任優先制度，取得提名要獲黨團推薦，現任議員就比較團結，有助選戰議題的操作力道，像兩個多月前桃園市長鄭文燦被日本媒體報導，承諾協調讓日本福島核災區農產品參與「二○一八桃園農業博覽會」，當時黨中央下令立院黨團與桃園市議會黨團同步發動攻擊，除了兩位老議員因事未到被罰錢，絕大多數的議員都不敢不到。