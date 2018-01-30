賴揆政績亮眼 可扮輔選領頭羊

2018-01-30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨在上次縣市長和議員選舉大有斬獲，部分原因得利於「柯Ｐ海嘯」，不過這兩年來與台北市長柯文哲漸行漸遠，操盤人士指出，就算台北市與柯文哲合作，效應也不會擴及民進黨，因此綠營勢必要尋覓新的領頭羊，目前以行政院長賴清德的輔選列車最受到矚目，未來若能在新北市長推出蘇貞昌等級的強棒候選人，可望能帶動全台的百里侯選情。

新北若推院長級強棒 可帶動選情

二○一四年學運之後，民進黨在當年底選舉橫掃全台，拿下十三席縣市長，當時許多驚險過關或藍營基本盤較大的縣市，因治理得當，加上藍營尚未出現強勁對手，反而都在四年後站穩腳步。不過，四年過後，部分縣市卻因為縣市首長治理、中央政府改革的執政包袱，出現危機，國民黨主席吳敦義也誓言，這次至少要拿回十一或十二個縣市。

綠營操盤人士分析，縱使許多人認為民進黨改革太慢，國民黨這次也尚未見到縣市長選舉中推出亮眼強棒，導致市議員可能得要「小雞拱母雞」，許多議員不見得想要與縣市長一起掛看板。

黨內人士指出，柯文哲造成的外溢效果不再，原本確實不少人期待賴清德去選新北市長，引發選舉話題，不過賴清德成為行政院長後，他明快的「有感執政」，加上蔡英文總統之前年金改革、黨產處理打下基礎，也令賴揆成為「另類領頭羊」，目前的媒體效果都很不錯，可望成為全台輔選明星。藍營目前有蔣萬安，但是蔣在中南部沒有票房，不像賴揆的效應較全面。

熟悉綠營選戰模式的幕僚透露，這次地方選舉將分為北中南等三區域來執行，雲林以南是民進黨長期穩定執政區，各縣市多半都有自己打仗的能力；中部地區則是透過中部區域治理平台，由台中、彰化來帶動這次很有機會的南投選情；桃園市、新竹市執政滿意度非常高，加上浪漫台三線的各種政績，也希望能夠帶動苗栗等客家區的支持度。