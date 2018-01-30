「一旦被認定附隨組織，婦聯會將滅亡」 雷倩號召會員投票挺簽契約

2018-01-30

〔記者楊綿傑、陳鈺馥／台北報導〕婦聯會明將召開臨時會員大會，確認與內政部、黨產會簽署三方行政契約一事，由於反對簽約的「鷹派」勢力祭出以律師信警告會務人員、發起拒簽行政契約連署聲明書等動作，全力阻撓簽約案；力主簽約的婦聯會主委雷倩昨親上火線召開記者會，指現在就好像有一群禿鷹在旁虎視眈眈，為了婦聯會不被解散清算，她一度泣求所有會員親自出席投票，決定未來婦聯會的存亡。

婦聯會坐擁三百八十四億元資產，依據「人民團體法」第廿七條規定，處分名下財產必須經由會員代表大會的決議，大會應有過半數會員代表出席，出席人數三分之二以上同意，始得行之。

鷹派動員收委託書 取得逾三分之一代表支持

婦聯會現有會員代表僅七十四位，反對簽約的鷹派勢力只需拿到超過二十五份會員代表委託書，便可讓同意人數少於三分之二，進而阻止行政契約簽定。據了解，婦聯會內的「鷹派」全力動員收委託書，目前取得三分之一以上會員代表支持。

婦聯會內部也傳出一份「婦聯會會員拒絕簽署行政契約連署聲明書」，指簽下行政契約，只會讓婦聯會定位不明不白；聲明中還說「木棒、鐵棒我們都不怕，堅決捍衛公道」，拒簽行政契約，循司法途徑討公道。反對簽約的婦聯會委員潘維剛今天也將召開記者會，與辜嚴倬雲律師代表等人一起發表宣言。

主張記名表決 發出拒簽契約連署聲明

面對反對派的連串攻勢，雷倩說，她昨接到潘維剛等三位會員委請律師以信函警告會務人員，信中提及明天會議可能有些超出章程與人民團體法的要求，以及恐涉及偽造文書、背信的風險，盼採取記名投票方式表決。

雷倩表示，記名投票是立院亮票手法，政治上為表達忠誠的手段，但婦聯會在生死存亡關鍵，一定要用最民主方式，以無記名方式進行，「這個要求絕對不會接受」；接到這樣毫無道理的律師警告函，讓她極為遺憾。

雷倩感嘆，由於有外力介入，不只明天的會員大會可能難以順利進行，也充斥各種耳語放話，意欲以非常手段杯葛翻案。她形容現在就好像有一群禿鷹在虎視眈眈，讓人對婦聯會生機感到悲觀，她講到激動處還落淚，指明天要做的選擇關乎婦聯會生死存亡，懇請會員務必排除萬難出席；若行政契約未過，婦聯會將迅速被認定為附隨組織，財產會被凍結，其他基金會也將被立案追查，婦聯會將滅亡，

雷倩哽咽地表示，她已答應婦聯會同仁，「我們不是城門打開、棄城投降的人，如果政府的鐵騎一定要走進婦聯會，我們都會一同站立到最後一刻。」