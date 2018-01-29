「變裝」中船越界 也將扣留人船

2018-01-29

〔記者李欣芳／台北報導〕為防止中國船舶刻意塗抹或隱蔽船名，未經許可進入我國限制或禁止水域，越區捕魚或從事其他非法行為，甚至拒絕停船受檢，衝擊我國水域安全，影響國安，陸委會決定修正兩岸條例施行細則，授權我海上執法人員得扣留中國船舶及貨物，並留置其人員，陸委會將在完成修法後呈報行政院核定。

隱蔽或改掛台灣船名 逃避追緝

這次修法也明定，有上述情形的中國船舶在遭扣留之後，若經查出確有越區捕魚或其他違法行為，或經我主管機關查證有被扣留二次以上的紀錄者，我主管機關可視情節輕重，決定是否沒入中國船舶。

陸委會最近預告「台灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則部分條文修正草案」，依現行規定，中國船舶未經許可進入我國限制或禁止水域，我主管機關可予以強制驅離，甚至扣留其船舶、物品，並留置其人員。

不過，鑑於過去經常發生中國船舶刻意塗抹或隱蔽船名，未經許可進入我國限制或禁止水域，嚴重影響國家安全，但現行法規未有明確規範，例如海巡署二○○八年就曾查獲，越區捕魚的中國漁船為逃避我執法人員查緝，居然改掛可拆卸式的台灣船名，陸委會因此做上述修正。

陸委會表示，中國船舶未經許可進入我限制或禁止水域的草案相關修正，主要是考量實務上經常發生此類情形，嚴重影響我方海域安全及海洋資源，也影響我方相關執法機關落實調查及依法裁處，為解決實務運作上的相關需求，便於海上護漁執法，並維護國家安全及民眾權益，因此修正相關規定。

這項草案也明定，「非屬中華民國，外國、香港或澳門船舶，而由大陸地區人民所有、承租、管理、營運或擔任船長、駕駛之船舶，視同大陸船舶」。這是為避免中國漁民等中國人士利用無船籍或船籍不明的船舶未經許可進入我國限制或禁止水域。

至於這次修法是否與中國近來片面宣布M503北向等爭議航路有關，陸委會澄清，主要是為解決實務運作面上衍生的爭議，以維護國家安全及兩岸民眾權益，並無特殊考量。