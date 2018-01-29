中文書籍編目規範 國圖與中方合作》中文名稱檢索 李登輝變中國籍

2018-01-29

〔記者鍾麗華／台北報導〕我國家圖書館與對岸合作中文書籍編目多年，不過，查詢兩岸合作建置的「中文名稱規範聯合數據庫檢索系統」，包括前總統李登輝、新任監委陳師孟、司法院長許宗力、政大台文所教授陳芳明等人，都變成「中國籍」，明顯遭到矮化，立委質疑，這樣合作有什麼正當性？如果中國拒絕更正內容，國家圖書館應退出合作計畫。

國圖：看了不舒服 但沒辦法

國家圖書館書目中心主任許靜芬表示，當初合作知道彼此差異很大，仍希望「存異求同」，而雙方合作規範並未規定資料是否放國籍欄，但對岸歷來都有放，不過，我方共享資料並沒有此欄位。對於台灣作者被改為中國籍，她也坦承「看了很不舒服」，但也沒有辦法。

中文作者常有「同名同姓」卻不同人，或筆名與本名的情況，為讓讀者檢索時，能「一網打盡」，找到要找的書，圖書館編目需建立規範格式。而中國國家圖書館、中國高等教育文獻保障系統管理中心等機構，在二○○三年成立「中文名稱規範聯合協調委員會」，我國家圖書館為迴避敏感名稱問題，在隔年以「台灣漢學研究中心」名義加入。

該委員會在二○○九年建置共享資料庫，並開放檢索，可查詢人名、團體名稱、會議名稱等，但仍以人名為最大宗。

除兩岸讀者、圖書館可使用這套系統外，外國圖書館要編輯中文書目也經常參考此一資料庫。中國宣稱，這套系統未來將加入「國際虛擬規範文檔（VIAF）」，開放全世界使用。

我國家圖書館每年派員出席中文名稱規範委員會，並分擔系統維護經費，今年委員會預計下半年在中國國家圖書館召開。不過，檢索系統輸入台灣知名的學者、作家，竟在國籍欄上出現「中國籍」。

立委：中國矮化 國圖竟配合

民進黨立委黃國書痛批，中國大吃台灣豆腐，國家圖書館參加這項合作，原想建立編目規範，但卻製造更大的錯誤與問題出來，而且造成國際社會認知錯誤，在此情況下，台灣參與對岸的合作還有什麼意義？

民進黨立委林俊憲也說，這是中國一貫的「阿Ｑ精神勝利法」，台灣被矮化，國家圖書館還充分配合，沒有抗議或要求更正，連一句話也不敢講。面對中國的打壓與矮化，民間團體已很努力爭取台灣的空間，政府怎能甘於被中國利用？