黨產會︰婦聯會若翻盤 將迅速認定附隨組織

2018-01-29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席吳敦義日前為澄清妻子蔡令怡未介入收婦聯會委託書一事，意外自曝他在高雄市長、南投縣長任內，其夫人「依例」當婦聯會高雄、南投分會主委。據黨產會調查，該慣例國民黨行之有年，婦聯會國民黨中央改造會分會主委由黨秘書長夫人出任，黨內地方首長或議長夫人接縣市分會主委，以利選舉動員婦女票。

相關證據早已備妥

婦聯會將於卅一日召開臨時會員大會，屆時若「鷹派」掌握超過三分之一會員票數不同意，便能否決行政契約備忘錄，讓三方協商完全破局；黨產會正告，若會員大會結果翻盤拒簽，將以最快速度召開委員會認定婦聯會為國民黨附隨組織，相關證據早已備妥。

據黨史資料，成立於一九五一年十二月的婦聯會國民黨中改會分會，第一屆主委為張龔柏英女士，其夫婿為時任國民黨中改會秘書長張其昀，分會副主委為周朱光潤，她的丈夫為長年擔任蔣介石機要秘書的周宏濤，亦是國民黨副秘書長。

黨產會委員指出，吳主席發言「非常誠實」，婦聯會各分會主委依黨的慣例，就是由黨內高官夫人擔任，例如蔣經國俄裔夫人蔣方良曾任婦聯會總政治部分會主委。

吳自曝妻曾依例當婦聯分會主委

黨產會強調，過去婦聯會員工一樣投保黨工保險，婦聯會所屬的西螺、溪州、烏日、梧棲、莿桐支會等，全設在國民黨開的民眾服務社建物內，各民服社多與區黨部「合署辦公」，旗下眾組織共享黨國資源，若婦聯會反悔拒簽約，相關證據早已備妥，隨時可開會認定附隨組織。