婦聯會大會前夕 潘維剛、雷倩開戰

2018-01-29

〔記者楊綿傑、林良昇／台北報導〕婦聯會後天將召開會員大會，討論是否與內政部簽署行政契約，但婦聯會內部矛盾檯面化，婦聯會常委潘維剛昨在臉書發表千字文，聲稱將「呼群保義」為婦聯會的存亡絕續而戰，反對簽署行政契約；被視為協商派的婦聯會主委雷倩也不甘示弱，在臉書貼文強調，外力的介入，恐讓這場臨時會員大會變成上市公司爭奪經營權的戲碼。

雷倩去年底與內政部、黨產會協商簽署備忘錄，將進一步簽署行政契約，但婦聯會內部矛盾嚴重，反對簽署行政契約的潘維剛向婦聯會成員喊話，並批行政契約喪權辱會、違法違憲；讓卅一日即將舉辦的臨時會員大會風雨欲來。

潘︰呼群保義 雷︰忍辱負重

潘維剛指出，婦聯會內高層力主簽約解散投降，她不忍即將邁入第六十八年的婦聯會在慘遭污衊後就此解散，決定挺身而出，呼群保義，為婦聯會的存亡絕續而戰。

潘維剛表示，雷倩一上任就代表婦聯會與內政部、黨產會簽署了行政契約備忘錄，但簽署備忘錄後，政府卻強調將持續調查婦聯會的政治檔案，也將持續調查婦聯會曾捐款的醫療機構及學校，簽約後婦聯會除了自我了斷，到底如何維護清譽與基本權益？

潘維剛強調，她嚴正呼籲所有婦聯會姊妹，一定要拒絕這種喪權辱會、違法違憲的行政契約，另贊同辜嚴倬雲主張，讓四大會計師進入婦聯會查帳，以彰公信，絕不會屈服，而會奮戰到底。

雷倩則在一小時後以「忍辱負重 風雨同舟」為主題在臉書發文，談到婦聯會去年起就開了廿六次臨時常會、十二次談話會，就是在商議如何面對問題。她強調，面對時空、法規的劇烈變化，在槍彈、鐵鎚、木棍的選擇中，她思考的是如何能夠保持住公益性、讓組織繼續運作。