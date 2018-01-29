預算審查亂象／解凍得拖年底 國民黨拒讓步

2018-01-29

〔記者曾韋禎、鄭鴻達／台北報導〕立法院各委員會在這兩年屢見政府機關當年度的預算拖至年底才解凍，十二月才審查明年度總預算之怪象。民進黨團盼能在下半年自行排審，國民黨團拒絕讓步。

由於立法院各委員會有兩位召委，分別負責不同政府機關的預算排案權，若由不同黨籍擔任，往往會影響到行政機關的預算解凍、審查進度。

民進黨盼下半年自行排審碰壁

例如在本屆第四會期選出召委後，內政委員會的賴瑞隆與鄭天財就一度為了排審權爭執不下；鄭天財配合國民黨團的需要，搶下陸委會與海巡署，卻放掉自己在意的原民會，在要求交換未果下，憤而離席；民進黨團最後同意，將原民會讓予鄭天財，換得客委會與中選會人事案。

以第四會期而言，國民黨擔任召委的內政、外交及國防、教育及文化的部分預算解凍案，往往推延至十一月才開始處理。並以處理解凍案為由，拖延翌年度的預算案審查，直到休會當週才陸續將今年度預算審查完竣。

朝野協商陸委會預算時，國民黨立委質疑何以預算執行率偏低？陸委會主委張小月只能苦笑表示，年底才完成預算解凍。

民進黨團總召柯建銘認為，在野黨提出這麼多凍結案要求專案報告，等於下會期還要再審查一次預算，這沒有意義；希望能在一定期限後，改由民進黨籍的召委排審。立法院長蘇嘉全也在朝野協商建議，若是第五會期都沒排，是否能由民進黨籍的召委在第六會期排審？

國民黨團書記長李彥秀批評，以民進黨團的席次，這等於是讓預算自動解凍，凍結案毫無實效。她強調，黨團僅凍結一成預算，還排除人事、行政費，各部會仍有九成可用；黨團堅持須經黨籍召委排解凍案，若惡意杯葛的話，民意自然有意見。