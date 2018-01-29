預算審查亂象／ 協商淪質詢秀 個個「問到飽」

2018-01-29

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院朝野黨團在連六日的預算協商過程中，屢見在野黨立委對行政機關大演「問到飽」的質詢秀，提問內容多為政務與時事議題，鮮少觸及實質的預算內容。

提問鮮少觸及實質預算內容

立法院長蘇嘉全自十九日至廿六日，接連六日，按各委員會之順序邀集朝野協商。國民黨立委黃昭順率先在十九日開砲，要求部會首長應親自列席，不得只有政務次長到場，本應於當天協商的內政委員會，因此延至廿二日。

因為在野黨的不斷質詢，行政院秘書長卓榮泰光解釋整修行政院長官邸、「勞動基準法」修法預告期，就耗費整整一個上午；內政部長葉俊榮則須答覆已在內政委員會說明多次的警方處理陳抗原則。

在協商教育部體育署、原能會預算時，時代力量立委黃國昌、徐永明更砲火全開，針對體育協會人頭會員爭議、核二廠一號機燃料棒破損的照片公布問題，對體育署、原能會質詢數小時；隨後就離席，參與針對體育署主決議之簽署，獨留高潞．以用協商交委會預算。

對於因財產來源不明罪入獄服刑的台中高分院前法官胡景彬獲假釋，黃國昌、徐永明也對法務部長邱太三、矯正署長黃俊棠接連提出質詢。但縱使兩人已一一就現行的外役監、假釋制度提出說明，並表明矯正署已就假釋審查，提出有廿項標準的審查表草案，但黃國昌仍不認為行政機關有作出說明。

最後在討論勞動部預算時，國民黨立委蔣萬安也頻頻質問勞動部長林美珠，新修「勞動基準法」是否允許連續四個月加班五十四小時？加班換補休期間，何不直接在法條內明訂當年度的最後一日？

林美珠答覆，修法的結果就是允許連續四個月加班五十四小時，這是因應季節性需求，勞動部從未閃躲；而加班換補休並非勞動部所提，考量年度有曆年制、會計年度或勞資雙方約定的年度，才未予明文規範。但蔣萬安仍批評勞動部沒做出答覆。

民進黨立委林靜儀因此質疑，這已破壞委員會中心主義之精神，繼續表演下去只是浪費大家時間。