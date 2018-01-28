美國務院領務局官網 所有國旗都撤了

2018-01-28

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十六日報導〕美國國務院領事事務局官網日前撤下中華民國國旗，被台灣媒體廣泛報導後，今天再次改版，將所有國家與地區的國旗圖案移除，一視同仁。上網後可以看到雖然最後一次更新日期註明是二○一七年十二月二十一日，但中國、香港和台灣的頁面都不再有國旗圖案。

國務院官網仍獨缺我國旗

不過，國務院官網的國家與區域簡介中，台灣仍是網頁上唯一沒有國旗圖案的。美國國務院領事事務局官網原本去年在台灣頁面標有台灣國旗，不過台灣媒體日前發現更新後的網站卻撤下國旗，留下一白色長方框；同時美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）官網也撤掉了原有中華民國國旗圖案。

台灣外交部日前公開表示對此不能接受，對美國感到失望。國務院發言人諾爾特二十五日被記者問到此事時，除強調美國政府未變，還肯定「台灣是美國至為重要的夥伴，一個成功的民主故事，也是對世界有益的一股力量，台灣與我們有共享價值，贏得我們的尊重，繼續享有美國的強力支持。」

美國領務局本月中公布新型國外旅遊安全等級，台灣列為最安全的第一級藍色「行使一般安全措施（Exercise Normal Precautions）」。今天官網再次改版拿掉了所有國家和地區的國旗，是否為美方作法調整的開始，有待後續觀察。