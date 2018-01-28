婦聯會臨會在即 雷倩：山雨欲來

2018-01-28

〔記者吳柏緯／台北報導〕婦聯會臨時會員大會將於卅一日召開，若行政契約無法如期簽訂，可能面臨黨產會開鍘。婦聯會主委雷倩昨天再於臉書PO文，並以「山雨欲來」形容臨時會員大會的情勢，強調結果難以預料，她呼籲會員一定要以最專業、最符合婦聯會格調的表現，開好臨時會員大會。

依規定，婦聯會會員代表只要超過三分之一票數不同意，行政契約就簽不成，因此，「反對派」只要掌握三分之一票數，就能否決「協商派」之前與內政部、黨產會簽署的備忘錄及後續簽署行政契約。

隨著週三婦聯會臨時會員大會時間逼近，面對內外壓力與各式流言，雷倩連續數日在臉書上貼文釋疑並表達立場。

雷倩昨再度在臉書上貼文指出，臨時會員大會山雨欲來，結果難以預料，黨產會已明確表示，若行政契約未如期於卅一日通過，黨產會將以最快速度召開臨時委員會，認定婦聯會為國民黨附隨組織，屆時財產未經許可不得動用，其他的基金會也會立案追查，列入下一階段調查重點。

雷倩強調，這是她從去年十月廿六日進入婦聯會常委會以來，最擔心的一次；而從她進入常委會起，努力的目標就是保護婦聯會不被解散清算、會務不致停擺、同仁不受政府壓迫。

雷倩也示警指出，如果會員大會之後，婦聯會仍被認定為附隨組織，面臨財產凍結、會務停擺、甚至被解散的命運，她會盡全力保護大家。

此外，婦聯會昨也透過聲明稿強調，婦聯會並非國民黨附隨組織，而是一個民間組織。對於媒體報導指稱辜嚴倬雲利用婦聯會資產遂行私心一事，不敢苟同。婦聯會致力於慈善與公益，常務委員也都是義務職，不拿任何薪酬。