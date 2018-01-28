黨工追債壓力大 國民黨發不出年終

2018-01-28

〔記者施曉光／台北報導〕由於積欠黨工九億七千多萬元的解雇結算金迄今沒有下落，隨農曆新年腳步將近，國民黨面臨昔日黨工催討債務的壓力愈來愈大。據了解，由於工會人士已向法院聲請強制執行，未來黨部辦公廳舍恐成為強制執行標的物，影響黨務運作，國民黨行管會主委邱大展日前親赴黨產會與黨產會副主委施錦芳溝通，但無功而返。

相對民進黨為了照顧黨工，今年幫黨工加薪三％，國民黨月底裁員二十人，國民黨發言人日前對外說明黨中央規劃為黨工發放年終獎金，由於最近募款情況不順，確定落空。邱大展對本報記者說，「百分之二百、三百不會發」。

據了解，由於早對黨中央不抱任何希望，國民黨企業工會幹部曾經找上昔日擔任國民黨副主委兼發言人的黨產會委員楊偉中尋求協助，楊偉中受訪也證實，工會幹部去年多次找他牽線見黨產會主委。

楊偉中表示，國民黨申請給付黨工的錢，「我們能給的都給了，只要能解凍的（資金），也都已經解凍」，國民黨現在是想賣掉一些資產，但要賣也賣不掉。

台北士林地院上月核定，國民黨應給付解雇黨工結算金額總計九億七千餘萬元，國民黨據此希望黨產會基於給付解雇費用為勞工權益的法定義務，同意該黨動支以中投公司一○四年度應繳付國民黨現金股利一億三千六百餘萬元、一○五年度應繳付該黨現金股利七億零三百餘萬元，以及欣裕台公司應給付該黨減資款三億元等債權，合計十一億三千九百餘萬元，做為農曆年前給付黨工之用。

邱大展指出，日前拜訪施錦芳時，對方堅持以中投、欣裕台目前屬「準國有化」狀態為由拒絕；但國民黨主張，既然高等行政法院已裁定，黨產會命令中投及欣裕台全部股權移轉國有處分案的行政訴訟停止進行，兩家公司就仍屬國民黨黨產。

國民黨曾打算標售台北車站C1、D1土地以及在日本的台灣貿易開發株式會社與帛琉大飯店等兩個中投公司所持有的公司股權，也都被黨產會拒絕，因此工會幹部在取得法院核定的公文後，已取得部分黨工授權，向法院聲請強制執行。