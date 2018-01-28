賴揆核定新南向10人小組 鄧振中領軍

2018-01-28

〔記者李欣芳／台北報導〕據透露，行政院長賴清德日前正式核定行政院經貿談判辦公室的「新南向工作小組」十名成員名單，除了由政務委員鄧振中領軍擔任工作小組召集人，小組成員廣納與新南向業務有關的九個部會副首長，包括外交部次長吳志中、經濟部次長王美花等人，工作小組上週首度開會，規劃未來至少在台灣具有優勢的醫療、農業合作與石化業這三個領域進行衝刺。

衝刺醫療、農業合作與石化業

原訂二月成立的經貿辦新南向工作小組提前成軍，小組成員包括督導新南向政策的鄧振中在內共十人，並納入九個部會副首長為當然成員，包括王美花、吳志中、教育部次長姚立德、工程會副主委顏久榮、衛福部次長何啟功、農委會副主委陳吉仲、國發會副主委邱俊榮、僑委會副委員長呂元榮、交通部次長祁文中。

至於平日負責小組執行工作的，則是多次曾參與對外經貿談判的經濟部國貿局長楊珍妮。

蔡總統去年十二月廿六日召開「對外經貿戰略會談」，指示行政院經貿辦要進一步強化執行能量，成立新南向工作小組，和國安會將成立的「新南向政策專案小組」相互配合，深化並落實新南向政策的推動。

鄧振中隨即展開作業，將工作小組的任務、成員簽報賴揆核定，原規劃新南向工作小組在二月成立，如今則提前運作。

針對18目標國 設定亮點計畫

據悉，工作小組上週首次會議決定，未來對十八個新南向目標國，也要設定對個別國家的亮點計畫。資深官員說，例如台灣對印尼，可思考衝刺農業方面的合作，各部會回去將進一步構思未來前進新南向國家的重點工作，提報下個月第二次會議會商。

官員表示，有關醫療合作、農業交流與石化業是台灣的優勢，未來在這三個領域一定要呈現亮點，其他在創新產業合作、觀光等方面，也不排除會有亮點計畫，政府將全力衝刺新南向的工作。