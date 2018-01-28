面對硬仗 涂醒哲：用政績拚連任

2018-01-28

〔記者丁偉杰、蘇芳禾／綜合報導〕民進黨籍嘉義市長涂醒哲已獲黨中央提名競選連任，面對國民黨籍前市長黃敏惠宣布投入戰局，涂醒哲昨天表示，國民黨參選市長人選尚未出爐，他繼續努力市政，讓嘉義進步，對選情審慎樂觀。

涂醒哲表示，他是做事的人，不會譁眾取寵，上任後都在做打底的工作，市長拚連任要看政績，誰會帶給市民更多幸福，不是只要一些小恩小惠，他會繼續努力，穩紮穩打朝連任之路邁進。

找賴神行銷「看不見的建設」

至於綠營內部整合，涂說，民進黨與國民黨不同，民進黨的傳統是候選人產生後，大家團結一條心拚勝選。

民進黨內人士分析，黃敏惠雖然人和強，但除了蓋公園外，沒有讓嘉義人印象深刻的建設，未來將加強宣傳涂醒哲「看不見的建設」，例如下水道、污水工程、鐵路高架化等與民生息息相關的各種有感措施；也將由綠營政治明星行政院長賴清德打頭陣，吸引鎂光燈來行銷涂的政績。

綠營幕僚坦言，黃敏惠確實是強勁的對手，不過藍營還有市議會議長蕭淑麗、前青輔會主委李允傑等人都有意參選，除非國民黨主席吳敦義能夠整合，彌平藍營內部矛盾，否則只會重演二○一四年被涂醒哲打敗的狀況。此外，黃敏惠曾是藍營副總統可能人選，若輸給涂醒哲，未來政治路可能會越走越窄。

嘉義市地方幹部指出，一開始基層對涂有抱怨，但後來他接受大家意見調整，與基層、里長座談互動，說明政策，下水道和污水工程處理好之後，嘉義的淹水狀況也改善了；國民體育中心也即將落成；公立托育中心不斷增設。

黨內人士分析說，涂醒哲最大的問題還是「人和」，行政團隊主管一直換又補不滿，之前民進黨主席蔡英文在選前每天到嘉市幫忙掃街，這次得靠賴清德這樣的政治明星幫忙行銷政績。