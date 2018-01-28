宣布參選 黃敏惠：找回嘉市榮耀

2018-01-28

〔記者丁偉杰、蔡宗勳、施曉光／綜合報導〕國民黨對下屆嘉義市長選戰提名佈局擺不平，繼前青輔會主委李允傑、市議長蕭淑麗表態參選後，黨主席吳敦義昨到嘉市黨部參加授證活動，前市長黃敏惠當場宣布投入黨內初選。吳敦義表示，多人表態參選，一定要經過初選「全民調」過程，黨最後會產生市民「甲意的人」，贏得市長選舉。

吳敦義：全民調決定人選

黃敏惠要參選市長傳聞已久，民進黨提名現任市長涂醒哲競選連任，據綠營近期民調顯示，黃敏惠被視為最強的「假想敵」。

黃敏惠昨參加嘉市黨部舉辦的小組長授證活動上台致詞時，在吳敦義進場之際宣布參選，現場響起加油聲。

黃敏惠表示，這幾年在基層了解到民意，希望找回嘉義的榮耀，在此關鍵時刻，她決定參選，會依循黨的提名機制。關於藍營整合問題，她說，大家都有共同的理念，希望嘉義要更好，會以最大誠意團結黨。

蕭淑麗：嘉市需要「新市長」

蕭淑麗因率團到中國訪問，未出席這場活動。她跨海回應，投入市長選舉是要實現三年前對廣大支持鄉親的承諾，走完三年前未完成的市長路，強調嘉市需要一位「新市長」來打造新嘉義。

據國民黨評估，嘉市為昔日藍營南向「最前線」的執政地盤，正是吳敦義日前揭櫫「七加五或六」的選戰過半目標之一，民進黨中央在嘉義市一度有意換將，形同印證涂醒哲的施政與個人風評不佳，國民黨評估奪回的希望濃厚，但過去黃敏惠與「蕭家班」、嘉義市議長蕭淑麗素有恩怨，「兩個女人的戰爭」仍待黨中央擺平。

吳敦義昨也前往嘉縣黨部參加活動。國民黨的嘉縣長人選有待中央和地方研商；嘉義縣黨部主委王啟澧表示，去年底提報三位具意願的縣長人選到中央黨部，國民黨一定會推出強棒爭取鄉親認同。