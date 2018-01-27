實踐居住正義 蔡英文再提三承諾

2018-01-27

〔記者蕭婷方／台北報導〕總統蔡英文昨視察北市松山區健康公宅時重申三項承諾，強調中央要協助地方政府推動社會住宅，包含補助地方政府興建社會住宅經費、協助地方政府取得興建土地，以及四年內全額補助地方政府推動包租代管計畫。

為了實踐居住正義，蔡英文宣示八年要推廿萬戶社會住宅，八萬戶「包租代管」，其餘十二萬戶則由各地方政府興建，她近日也陸續至北北桃地區視察政策推動進度。

蔡英文昨致詞時先誇獎北市成果，聽完簡報後還特別對台北市副市長林欽榮說，健康公宅社區將會是未來社會住宅興建的典範。

她說，社會住宅興建要全國動起來，先前去視察新北市林口世大運的選手村，那裡將成為三千戶、一萬人的社會住宅，現在來台北要看社會住宅成果，之後還會去桃園市了解「包租代管」的進度。她說，北北桃是台灣人口集中的都會區，許多年輕人在此就業、就讀，因此北北桃最優先、最積極落實。

蔡英文重申中央會給地方具體支持，包括：第一、興建經費的支持，包含中央修訂住宅法與租賃專法。第二、土地取得支持，內政部、財政部及國防部合作尋找空地，目前已盤點出三百多公頃國有土地，供各縣市政府評估作為社會住宅用地。第三、包租代管計畫，中央會在四年內全額補助地方政府實施，讓年輕人可以合理價格租到房子。

蔡英文表示，她代表政府表達對社會住宅的重視，這更是她對選民最重要的承諾，「我親自盯進度，請內政部與地方政府全力以赴」。