蔡英文：青年居住正義也是台灣價值

2018-01-27

與柯文哲同台看公宅

〔記者蕭婷方／台北報導〕總統蔡英文昨天下午與台北市長柯文哲視察北市健康公共住宅，蔡英文致詞時表示，台灣價值除了台灣主體意識外，照顧年輕人的居住權利也是台灣價值。

總統蔡英文日前接受電視專訪時表示，柯文哲必須要對「台灣價值」再做一次確認，讓民進黨支持者感覺柯是能一起作戰的人；未料，柯文哲回應，「我也很想知道她的台灣價值是什麼？」反而引起民進黨民代砲轟。

柯：跟小英總統還不錯啦

由於這是「台灣價值」話題發酵後，蔡、柯首度同台，昨天上午，柯文哲先被媒體詢問「台灣價值考試的答案卷已經通過了？」柯文哲回應，「我跟小英總統還不錯啦！」他說，人與人間互信最重要，多少會有點摩擦，媽媽說吃飯有時牙齒會咬到舌頭，「我覺得溝通上沒有問題」。

對於蔡英文在年底選舉是否挺他？柯文哲表示，也不用想那麼多啦！總統也是釋出善意，搭一個合作平台。

昨天下午低溫細雨，柯文哲率市府團隊在公宅門口等候，總統座車抵達後，蔡、柯兩人一同步入會場。媒體追問蔡英文「是否會力挺柯Ｐ？會不會禮讓柯？」柯文哲微笑指著記者說「你哪一台的？」蔡英文接著問柯「這是你（採訪路線）的記者嗎？」兩人均未回應敏感問題。

兩人依序致詞，並無太多眼神交流及互動；但兩人參觀公宅時，蔡還刻意停下來等待柯一起上樓。行程尾聲，兩人互贈紅包，柯送蔡北市府製作的「發財金（一元紅包）」，蔡則回贈紅包袋與春聯。

蔡英文昨致詞時直言，這幾天各界都在討論「台灣價值，台灣價值除了台灣主體意識外，照顧年輕人的居住權利也是台灣價值」，不該分黨派或中央、地方，要共同合作，一起來幫年輕人與弱勢者解決居住問題。

蔡英文不忘肯定前總統馬英九時期補助公共住宅的土地經費，說過去政府所做對的事要給予肯定，現在的健康公宅也是很好的案例。