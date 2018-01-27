美反恐官網首頁 也撤台灣國旗

2018-01-27

〔記者彭琬馨、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕美國國務院領務局、貿易代表署（ＵＳＴＲ）官網先後移除我國國旗，目前就連反恐行動官網上首頁的台灣國旗也被拿掉，台美關係引發關注。美國國務院昨天強調美台關係密切，但未承諾會把國旗圖案放回去。

外交部對此表示，已第一時間向美方表達我國立場，並持續與美方交涉中。

由英美主導、為打擊伊拉克與敘利亞境內伊斯蘭國（ＩＳ）及其周邊組織所設立的「堅定決心」（Inherent Resolve）網站，首頁的台灣國旗也已消失，不過內頁的「Taiwan」字樣與國旗依舊存在。

國務院稱美台關係密切

但未承諾放回國旗圖案

美國國務院發言人諾爾特說，「我們認為台灣是個重要夥伴，一個成功的民主故事，也是對世界有益的一股力量，台灣與我們有共享價值，贏得我們的尊重，繼續享有美國的強力支持。」

諾爾特是在外籍記者中心回答台灣媒體詢問時做以上表示。她重申，美國的對台政策沒有改變，美國仍信守基於三公報和台灣關係法的一個中國政策。不過她未解釋美國政府為什麼將這些網站的國旗撤下，也未承諾會把國旗圖案放回去。

美國在台協會發言人游詩雅表示，美國視台灣為重要夥伴，對世界來說是正面力量；游詩雅說，美國與台灣具有相同價值觀，令人尊敬，值得美方持續強力支持。但對於記者詢問相關網站是否會把我國旗放回去，ＡＩＴ並未回應。