總預算案 朝野共識至少砍240億

2018-01-27

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院朝野黨團昨就一○七年度中央政府總預算案達成共識，歲出預算總刪減數不低於二四○億元，並訂於週一上午開始處理。民進黨團總召柯建銘表示，加上行政院先前已刪減的一一七億元，總刪減數將超過三六○億元，已是近年之最。

朝野黨團在十九日已暫定各用途別項目的通案刪減率，共約一四七億元。昨在各委員會均完成協商後，回頭檢討總刪減數。歷經連五日的協商，原本的四千餘項提案已剩五七五案，包括各委員會的協商結果，暫定刪減數為一九四．二億元。

國民黨團書記長李彥秀會中要求，通案刪減項目要有水電費、政策宣傳費，赴中旅費刪減率不得低於二十％，總刪減數不能比去年的二四○億元少。柯建銘則指出，行政院為了軍公教加薪三％，已自刪四％的委辦費、三％的對內補助，共一一七億元。現在還有一堆預算凍結案，需要到委員會專案報告經同意後始得動支，等於下會期還要審查一次，盼盡量將專案報告改為書面報告，讓各委員會有時間審查法案，不要老是停留在過去。

蘇嘉全當場裁示，在各委員會協商結果暫定刪減數為一九四．二億元之外，請主計總處再斟酌刪減四十六億元。朝野敲定週一上午院會開始處理總預算案，也開放各黨團在處理通案、各委員會提案前發言。

據主計總處的調整結果，在小幅提高各項通案刪減率後，預算總刪減數接近二五○億元。

為避免各委員會國民黨召委刻意不安排專案報告，導致凍結預算無法解凍，民進黨團希望能在一定期間後，改由民進黨召委代為排案。李彥秀認為，這是限制國民黨召委的權力，也等於是自動解凍。

蘇嘉全提議，若在第五會期都沒排專案報告，由民進黨召委在第六會期安排。但未獲國民黨團正面答覆。

柯建銘表示，主計總處估算預算總刪減數接近二五○億元，加上行政院自刪的一一七億元，今年度的總預算等於刪逾三六○億元，刪減率達一．八％，是二○○八年度以來，刪第二多的；僅次於二○一三年度因大砍年終慰問金，刪了三七○億元。雖然政府會辛苦一點，但證明民進黨完全執政，絕無盲目護航。