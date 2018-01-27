婦聯會人士：20年來幫辜家養她媽媽

2018-01-27

「蔣宋美齡婦聯會 淪辜家附隨組織」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕由蔣宋美齡一手成立的婦聯會淪為辜家附隨組織！婦聯會前主委辜嚴倬雲被內政部撤換後，仍擔任婦聯會七大旗下組織的董事長，強烈反對與官方簽署行政契約；婦聯會核心人士向本報揭露辜嚴倬雲掌權廿多年來「官夫人俱樂部」秘辛，相關吃、喝、營養品開銷全由婦聯會出錢，「根本是在幫辜家人養她媽媽！」

核心人士表示，自蔣宋美齡赴美定居，辜嚴倬雲一九九二年擔任婦聯會總幹事以來，對內便以蔣夫人接班人自居，一九九八年婦聯會捐贈二．二億元給辜家和信醫院，成立了「宋美齡兒童血癌中心」，直接略過蔣夫人成立的振興醫院，當年一度讓振興高層甚為不滿。

「辜嚴吃、喝、營養品 婦聯會全包」

據透露，辜嚴倬雲雖對外稱是婦聯會義工，但她主委任內，有專屬廚子，辜嚴若沒空到辦公室，飯菜還張羅到家，婦聯會更幫她準備貼身護衛、司機、秘書；平常吃的、喝的和營養品，由婦聯會出錢全包。

核心人士提及，因辜嚴同時是振興醫院董座，振興長期提供醫療人員照顧辜嚴，辜家一家老少更在振興享受「優質醫療服務」，基層護理人員因長期被派駐照顧她，私下都抱怨連連。

外界多次質疑婦聯會究竟將錢花到哪？核心人士說，婦聯會曾捐助辜嚴大女兒辜懷群的京劇團，即辜公亮文教基金會，更不定期資助辜家的鹿港民俗文物館及辜家的雲品集團，「拿婦聯會的錢捐給辜家基金會！」甚至連丈夫辜振甫後事，相關參加人員的支出，婦聯會也有出到錢，「簡直是把婦聯會當成辜家禁臠！」

核心人士強調，婦聯會持有近五億元台泥股票，台泥董座張安平的妻子是辜嚴小女兒辜懷如，辜懷如是雲朗集團董事長，京劇團更固定在台泥大樓演出，辜嚴想維持辜家在婦聯會的利益，強力反對簽行政契約，屆時若不簽約被政府解散，辜嚴就是把婦聯會廿多位員工一起拖下去陪葬。

民進黨立委陳其邁認為，婦聯會向來不敢交出帳冊，就是擔心帳冊一攤開將「動搖國本」，若辜嚴抗拒簽約，黨產會不必再客氣，立刻將所有基金會認定為附隨組織，資產全部收歸國有。