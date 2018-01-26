反制中國武嚇 美專家促售台KC-135加油機

2018-01-26

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十四日報導〕美國軍事專家費學禮今天在華盛頓時報刊出的專欄中重申，美國應該出售四到六架KC-135空中加油機給台灣，以嚇阻中國對台的威嚇。

費學禮主張賣四到六架

費學禮指出，中國正在環繞著台海進行軍演，並片面宣布M503新航路，讓台灣的空防更難追蹤中國民航機，尤其是解放軍會利用空中壅塞的機會在台海取得軍事優勢，這類事件不是沒有發生過。蘇聯的蘇愷戰機在一九八三年九月一日擊落了一架飛行過於接近其核武部隊的韓航飛機，造成二六九人死亡。

他說，中國拿乘客生命開玩笑是很危險的。中國跟台灣都部署可觀的地對空飛彈，使雙方都有能力在意識到空中危險時立即接戰，也許北京正希望藉此製造危機以合理化進一步的軍事行動。

費學禮認為，中國對台軍事作為在今年還會升溫。解放軍去年測試新的空中加油能力，很快就可以服役，在可以常規加油的情況下，解放軍的H-6K轟炸機可以在一次任務中多次環繞台灣，而且很快地，殲十五戰機將加入護航，非正式管道的消息告訴他，中國的航空母艦很快可以部署改良式殲十五戰機以及相位陣列雷達，近似台灣F16A型戰機升級後的雷達功能。

費學禮表示，台灣想買F35戰機，但美國應出售四到六架KC-135空中加油機給台灣，以提升台灣F16戰機的嚇阻功能。

費學禮指出，美國的利益是防止台海發生衝突，因此應增加台灣的選項，而非使用地對空飛彈來攔截中國的戰機或民航機。