我兩棲船塢運輸艦 可望下月決標

2018-01-26

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍「崑崙山級」綜合登陸艦第六艘艦已在近日下水，最快二○一九年成軍，反觀我國兩棲艦艇船齡多已老舊。因此，國軍推出「鴻運計畫」，預計在二○二一年籌獲一艘新型兩棲船塢運輸艦。國軍上週已公布第四度招商資訊，若此案順利，軍方可望在今年二月廿六日確定得標廠商。

預算加碼9億多 造船業者肯定

國防部日前再度公布招商訊息，第四度公開招標「鴻運計畫」兩棲船塢運輸艦，開放國內造船廠投標船體儎台建造案。由於該案去年三度招標皆無法順利決標，造船業反映該案預算過低，因此國防部這次將預算自三十七億○二○四萬元，進一步提升至四十六億三五七六萬元。據悉，國內造船業聽聞預算增加後，多認為合理，也樂見此案順利進展。

「鴻運計畫」招標期程為今年一月十九日至二月廿六日，只要有一家合格船廠投標，並符合招標條件即可決標，首艘原型艦原預定二○二一年成軍，但該案招標期程延宕之後，是否影響成軍時間，軍方不願透露。

「鴻運計畫」兩棲船塢運輸艦排水量約一萬噸左右，如遭遇戰事、演訓，可搭載直升機、AAV-7兩棲突擊車、悍馬車，以及六百七十餘名官兵。另配備七六公釐艦砲、方陣快砲以及「天劍二型」防空飛彈，作為自身防衛武裝。