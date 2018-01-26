中國新登陸艦第六艘下水 我退將示警

2018-01-26

蘭寧利：中國兩棲戰力脫胎換骨

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍持續佈武，為加強登陸作戰能力，中國「071」崑崙山級綜合登陸艦第六艘艦已在近日下水，亦可搭載氣墊登陸艇，配合陸戰隊搶灘。有退將示警，國軍應注重反登陸戰力發展；專家則認為，如兩岸爆發戰事，我國應重視戰力保存，防範舟波登陸外，也應加強防範中國解放軍藉由「機降」方式，運送兵力深入我國。

軍方：國軍多重火力打擊敵軍

軍方人士表示，國軍訂定「防衛固守，重層嚇阻」戰略方針，可藉由多重火力打擊敵軍，並以「濱海決勝、灘岸殲敵」的原則，精進我國相關武裝；包括雷霆二○○○多管火箭、智能水雷，甚至反艦飛彈的有效運用，都可助我軍阻絕來犯敵軍。

崑崙山級可裝載陸戰隊一個營

海軍退役中將蘭寧利近日在臉書發文指出，根據英國「簡氏防務週刊」網站報導稱，中國「071」綜合登陸艦，第六艘已在近日成軍，該艦可搭載四架「直-8」和「直-18」型中型直升機，也可搭載四艘「726」型氣墊登陸艇，裝載海軍陸戰隊一個營的合成作戰力量。該艇排水量約一百五十噸到一百六十噸，可搭載一個主戰車或兩輛兩棲步戰車執行衝灘任務。

蘭寧利指出，中國兩棲戰力脫胎換骨地迅速成軍，背後意味著，中國兩棲攻略早揚棄傳統戰法，改以先期、先遣作戰，務必完全顛覆灘岸與後方交通，突擊行動也更突然、具彈性、兵力更分散、攻擊發起更遠離、更迅速，如多兵力快速登岸、穿插分割，使對手防不勝防；而我國高度輕忽反登陸作戰，未來面對快速進展戰局，將瞠目結舌且不知所措。

軍事專家、前海軍新江艦長呂禮詩則認為，以台灣海峽、台灣地理條件，攻防很難在狹小的海灘建立灘頭堡，對守方而言較有利，且屬大型艦艇的「071」登陸艦，可能主要針對對象為南沙群島；但無論登陸作戰或其他作戰方式，都是在飛彈「第一擊」之後的作為，因此，我國須加強戰力保存能力。

呂禮詩也指出，除登陸作戰外，中國如取得局部空優，可能搶在我國機動雷達部署、發揮效用之前，採用直升機搭載部隊運送過台海後「機降」，而我國現有復仇車飛彈車、檞樹飛彈，甚至陸續自美國取得的刺針飛彈，都能作為機動防範武裝。如「刺針飛彈」運用得當，未來也可考慮和美國爭取增購。