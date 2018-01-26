陳德銘未連任政協委員 汪洋將接政協主席

2018-01-26

孫亞夫、鄭立中 均被除名

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國官媒「新華社」公佈新一屆全國政協委員名單，共有二一五八人，包括汪洋、陳元豐、林毅夫等都在名單上。受矚目的是，在中共中央政治局七名常委中，排名第四的汪洋，預計在三月接替即將退休的俞正聲，出任全國政協主席，並將分管台灣事務。

至於中國涉台官員中，海協會長陳德銘並未連任全國政協委員，未來動向受到矚目，原任全國政協委員的海協會副會長葉克冬、孫亞夫，以及先前盛傳被調查而去職的前副會長鄭立中，均未連任。

林毅夫連任政協委員

中國國台辦排名第一副主任的陳元豐，名列新一屆全國政協委員名單中，被歸為「特別邀請人士」界別。葉克冬、孫亞夫先前都屬這一界別。

至於早年叛逃到中國，曾任世界銀行（World Bank）副總裁的林毅夫則連任全國政協委員，仍歸於「無黨派人士」界別。

在新一屆全國政協委員名單中，前中共政治局委員、前中央宣傳部長、現任中共中央委員劉奇葆，與汪洋一同列名，且同屬「中國共產黨」界別，未來動向也受到外界矚目，或有可能進一步出任政協常委等職務。

在「文化藝術」界別，演藝界人士成龍、馮小剛獲得連任；但趙本山、陳凱歌、宋祖英、張國立及諾貝爾文學獎得主莫言，則未獲連任。

名列「中華全國台灣同胞聯誼會」（全國台聯）界別的新任全國政協委員凌友詩，雖然生於台灣高雄，但長年在香港求學及工作，歷任港府中央政策組高級研究主任、香港公共行政學院高級研究顧問及香港中文大學當代中國文化研究中心名譽研究員。