美官網撤我國旗 葛萊儀︰或有轉機

2018-01-26

〔駐美特派員曹郁芬／華府廿四日報導〕美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力項目主任葛萊儀今天表示，美國國務院和貿易代表署在網站上撤下台灣國旗未必是川普政府最高層做的決定，此事如果能得到美國決策高層的關注，或有轉機。

撤旗未必是美政府「最高層」決定

據她了解，美台交涉過程中，國務院同意在國家簡介中，將「美國承認中華人民共和國為中國的唯一合法政府」這句話從網頁中撤下。

葛萊儀指出，中國在台海的作為出現一些「新常態」，包括新的軍事活動、遼寧號繞行台海、M503新航路，以及強化對台灣國際空間的打壓。台灣嘗試反擊，但是她不認為二○一八年兩岸緊張會明顯升高。

CSIS今舉行座談會分析二○一八年亞洲局勢，並邀出席者投票。在評估今年可能發生安全事故的五個亞洲地區裡，台海居於末位，次於朝鮮半島、南海、東海、及中印邊界。

葛萊儀表示，兩岸要達成真正的諒解很難，二○一八是台灣選舉年，北京會關注台灣的選舉，尤其是國民黨的表現，還有更支持台獨的小黨的得票率。兩岸關係的最大變數是蔡英文如何回應北京的作為，另一個變數是美國政策。

針對美官網撤旗一事，駐美代表處今天以「駐美代表處一位資深官員」，而非「駐美代表高碩泰」的名義發布新聞參考資料，表示已充分掌握訊息，透過多元管道向美方表達嚴正立場，並要求儘速改善，美方也都迅速回應，沒有溝通窒礙的問題。