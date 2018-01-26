學者︰應說服美方 助我進ＷＨＡ對美有利

2018-01-26

高英茂︰政府應更積極動員

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國今年能否獲邀參與五月舉行的年度世界衛生大會（WHA），再度引發熱議。中研院歐美所副研究員黃偉峰昨表示，當前美中處於戰略競爭關係，台灣應更積極說服美國，提出具體合作案，以實際行動支持台灣參與WHA；前外交部次長高英茂則認為，政府應更積極動員支持我們的國家，展現台灣軟實力，提高台灣國際能見度。

黃偉峰直言，美國總統川普相對不重視美國國際參與程度，台灣要期待仰賴美國、達成有意義參與國際組織的目標「比較困難」。他建議，台灣應擬定具體合作計畫、說服美方，台灣參與世界衛生組織「對美國是有利的」，在美國考量美中戰略競爭的前提下，台灣的戰略價值會相對提升，美國與台灣合作的機會也將大幅增加。

高英茂認為，政府不能每次都等到WHA執委會、大會前幾週才開始動作，這樣「努力的力道還不夠」；台灣應該動員歐洲議會、美國國會等友人，協助提升台灣在國際上的能見度，不要只著眼於外交承認的問題；而且台灣在公共衛生的貢獻在全世界有目共睹，以此軟實力拓展外交空間「正當性充足」，就算中國有什麼意見，也沒辦法打擊台灣。

程建人︰關鍵還是在中國

前外交部長程建人受訪指出，我國能否在WHA受邀，「關鍵還是在中國」，國際社會講究實力原則，若兩岸關係沒有改善，台灣再努力成果還是有限；蔡政府若能在兩岸關係上做出「某種表示」，相對應的調整兩岸政策，讓中國也對此議題做某種檢討、調整，情況或許能有所改變。