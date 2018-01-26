歐議員批中︰M503危害歐人安全

2018-01-26

外委會安全暨防禦小組會議 多位議員發言挺台

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國年初單方面啟用M503等航路引發關注，多位歐洲議員廿四日於歐洲議會外委會安全暨防禦小組（SEDE）會議上，要求歐盟對此應保持關注。小組主席芙緹嘉直言，中國此舉損及歐盟公民的飛航安全。

歐洲議會外委會安全暨防禦小組廿四日就中共全球軍力議題開會，會中有多位歐洲議員對M503爭議發言挺台。

威脅東亞地區和平穩定

小組主席芙緹嘉表示，歐洲有一些航班飛到台北，因此中國這項威脅性的舉動也可能影響歐盟公民安全，為了歐洲公民安全，歐盟對此應多加關注；芙緹嘉並詢問列席的歐盟官員對此如何回應。

軍事意圖藏在民航機之後

副主席蘇卡指出，中國開放的這四條航線，與台北飛航情報區距離太近，極有可能危害航空安全；她同時表示，北京此舉威脅東亞地區的和平穩定，與歐洲議會立場不符，台灣要求中國停用上述航線，優先恢復航線的技術討論，歐洲議會對此事的支持非常重要。

歐盟對外事務部中港台蒙古事務副主任馬奈表示，因台灣非國際民航組織（ICAO）會員，面對中國施壓確實會有難處；馬奈表示，歐盟鼓勵兩岸雙方對話，雖中方飛機目前並未進台灣領空，但歐盟了解大家對此議題的關注，也知道其中有安全疑慮，因可能會有軍事意圖的行動藏在民航機之後。

歐盟應支持台灣參與WHA

小組主席芙緹嘉呼籲，歐盟應支持台灣參與世界衛生組織，馬奈發言時也表示同意，他並說歐盟希望給予一臂之力，助台灣參與世界衛生大會（WHA），並 強調「我們做了很多看不見的努力」。