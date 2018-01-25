洪仲丘案 前旅長沈威志無罪確定

2018-01-25

〔記者項程鎮、彭琬馨／台北報導〕引發軍法體制回歸司法大變革的陸軍下士洪仲丘死亡案，涉案層級最高的前五四二旅少將旅長沈威志昨經最高法院審結，維持高等法院更一審見解，認定沈非故意造成洪的死亡，判決沈無罪確定。不過沈須為軍紀鬆散負責，已涉及行政責任和民事賠償責任，據了解，司法院公務員懲戒委員會將啟動懲戒機制，審理沈的行政責任。

洪慈庸：無奈但尊重

洪仲丘姊姊、時代力量立委洪慈庸昨回應表示，對於判決感到無奈但只能尊重，接下來希望相關單位追究主官的行政責任，不能放任有權無責的事情一再發生。

本案歷審皆不認為洪仲丘遭凌虐致死，纏訟四年半後，遭檢方起訴的十八名軍士官，無人入獄吃牢飯，洪仲丘案終於告一段落。

最高法院合議庭指出，沈威志被控「公務員假借職務私行拘禁罪」和「對部屬施以法定以外懲罰罪」，其中前項罪名只處罰故意犯，不處罰過失犯，沈只是疏忽洪的求救簡訊，無證據證明沈知悉副旅長何江忠等人執意在洪退伍前，以洪違反規定為由關禁閉，導致洪死亡，因此判沈無罪確定。

至於沈威志另被控「對部屬施以法定以外懲罰罪」，二審已判沈無罪，此罪依法不得上訴三審，所以沈此部分已無罪確定；沈一審判刑六月，二審、更一審和三審皆判無罪。

另外，禁閉室管理士陳毅勳，對洪仲丘訓練失當、害洪死亡，最高法院昨也維持高院更一審見解，依業務過失致死罪判陳四月確定、可易科罰金十二萬元、緩刑二年。

廿三歲洪仲丘二○一三年七月六日退伍前夕，因返營攜帶有照相功能的手機被查獲，移送禁閉室後遭操練死亡，事發後震驚全國，時任國防部長高華柱下台，廿五萬白衫軍走上街頭，促使軍法體系回歸司法，軍中人權也獲得落實，而洪仲丘的姊姊洪慈庸則順利當選立委。