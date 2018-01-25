婦聯會案生波 雷倩：有人要焦土對抗

2018-01-25

辜嚴勢力反撲 搶收會員委託書 行政契約簽署不樂觀

〔記者楊綿傑、鍾麗華／台北報導〕婦聯會將於本月底召開會員大會，討論簽署行政契約相關內容，不過婦聯會主委雷倩昨凌晨在臉書提到，似乎有各方勢力介入，包括有人在操盤收婦聯會會員的委託書、有人主張與民進黨進行焦土對抗等，內部恐還有波瀾存在。

對於婦聯會目前的情形，有知情人士形容，婦聯會內部現在就像「公司派」與「市場派」在拚個你死我活階段，「辜嚴派」全力動員，收會員的委託書，現在雙方一票一票地搶。

辜嚴拒辭四基金會董事長

雷倩與內政部及黨產會簽署的行政契約備忘錄，須經婦聯會會員大會通過，以及四大基金會董事會同意，但據了解，婦聯會旗下四大基金會，辜嚴倬雲不僅拒辭董事長，原本安排今、明兩天陸續召開的四大基金會董事會，已被辜嚴要求停開，簽署三方行政契約並不樂觀。

基金會董事會也停開

相關人士指出，辜嚴去年底人在美國時，曾以傳真辭去婦聯社會福利基金會、婦聯聽障文教基金會、華興育幼院及台北婦女會的華夏基金會等四大基金會董事長，但年初返國後，又通知婦聯會不辭了。

他表示，辜嚴不僅先從她可以掌握的四大基金會下手，也企圖在會員大會反撲。熟悉內情人士表示，辜嚴派現有三個運作手法，先是希望大家不要來開會，讓下週三會員大會流會，其次要求出席會員代表投反對票，最後若勸說不成，就要求交出委託書。

他解釋說，由於辜嚴擔任婦聯會主委的時間相當長，內部人脈綿密而龐大，她傾全力動員全部的關係網絡，超乎改革派的意料之外，現在改革派只能步步為營。

因此，雷倩昨才在臉書以「富貴不能淫威武不能屈」為題貼文，指稱有各方勢力介入，包括有人操盤收婦聯會會員的委託書，有人主張和民進黨進行堅壁清野的焦土對抗，也有外部組織向婦聯會提出大額捐款要求。

相關官員擔心，即使會員大會過關，但辜嚴若持續力阻四大基金會董事會召開，無法配合簽署行政契約，恐讓三方簽署行政契約再度生變。