梵中互動 外交部︰教廷向我簡報

2018-01-25

〔記者呂伊萱／台北報導〕外傳梵蒂岡在主教任命問題上對中國讓步，若簽署主教任命協議，恐影響與我邦交。外交部昨表示，教廷非俗世國家，對外關係首重全球牧靈及福傳，而對於教廷與中國大陸的對話與互動，教廷向我簡報，我也密切注意其發展。

涉外人士透露，梵中互動牽涉的議題複雜，不只主教任命權存在歧異，也牽涉中國內部維穩和宗教自由問題，梵蒂岡內部也有不同聲音，雙方要談到水到渠成仍有一段距離。

我於歐洲唯一友邦梵蒂岡，近年與中國互動升溫，但因主教任命權遲未有明確共識而卡關。近日外傳梵蒂岡已派代表團赴中，並要求兩位原獲教廷認可的合法主教，讓位給中方選出的主教，未來或將簽署主教任命協議。

外交部發言人李憲章昨說，對於梵蒂岡與中國大陸互動情形，教廷均向我方做必要簡報，我也密切關注與掌握，隨時研析情勢。教廷非俗世國家，對外關係首重全球牧靈及福傳，對於中國大陸地下教會教友的待遇及地上教會未能與羅馬教會共融等議題，均十分關切。

外交部也說明，教廷對我國天主教會及信徒的積極活躍，以及我社會的宗教自由、政治民主及人權保障等，都甚肯定。教廷各委員會及天主教慈善機構與我方合作交流亦頻繁，時常在台舉辦國際活動。

對於此事引發斷交疑慮，一名涉外人士表示，這次報導中提到的事件，其實是去年十二月下旬時，梵蒂岡派出代表團赴中的第七次工作小組會談，該次協商提出的條件為梵蒂岡須承認七名中國「非法任命的主教」，相對地，中國則須認可由梵蒂岡指定任命的二十名主教，「實為各退一步」；該次協商「對中國有正面也有負面」。